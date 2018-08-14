Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pkk/kck Terör Örgütü ile İrtibatları Tespit Edilen ve Örgütün...
IHAAW094330-ASA/14-08-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve örgütün propagandasını yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve örgütün propagandasını yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 14.08.2018 09: 43: 30 TSI
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