Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pkk/kck Terör Örgütü ile İrtibatları Tespit Edilen ve Örgütün...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pkk/kck Terör Örgütü ile İrtibatları Tespit Edilen ve Örgütün...

IHAAW094330-ASA/14-08-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve örgütün propagandasını yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pkk/kck Terör Örgütü ile İrtibatları Tespit Edilen ve Örgütün...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve örgütün propagandasını yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 14.08.2018 09: 43: 30 TSI
NNNN - ANKARA

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