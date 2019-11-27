27.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Sakarya Caddesi'nde örgüt lehine 8 Şubat 2016'da yapılan eylemle ilgili olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA