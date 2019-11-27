Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Sakarya Caddesi'nde örgüt lehine 8 Şubat 2016'da yapılan eylemle ilgili olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
27.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:28
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Sakarya Caddesi'nde örgüt lehine 8 Şubat 2016'da yapılan eylemle ilgili olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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