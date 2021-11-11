Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında 'Hakaret' ve 'Etkili eylem'...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı ve hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ' Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı ve hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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