Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında 'Hakaret' ve 'Etkili eylem'... - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında 'Hakaret' ve 'Etkili eylem'...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında 'Hakaret' ve 'Etkili eylem'...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı ve hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ' Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı ve hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı

Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı

 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti

 Son dakika haberleri: Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika haberleri: Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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