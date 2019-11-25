Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, FETÖ'nün...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, FETÖ'nün...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, FETÖ'nün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

25.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:35
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, FETÖ'nün...

, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, FETÖ'nün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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