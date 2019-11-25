25.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, FETÖ'nün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA