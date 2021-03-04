ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik ilanı verenler hakkında soruşturma başlatıldı
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ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik ilanı verenler hakkında soruşturma başlatıldı

04.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:32
ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik ilanı verenler hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye'yi karalamaya yönelik ilanı veren kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye'yi karalamaya yönelik ilanı veren kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, New York'taki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeler içeren ilanların yer aldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu ilanların giderlerinin Türkiye'deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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