Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gazeteci Demirağ'ın darbedilmesi soruşturmasıyla ilgili açıklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gazeteci Demirağ'ın darbedilmesi soruşturmasıyla ilgili açıklama

13.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:16
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gazeteci Demirağ'ın darbedilmesi soruşturmasıyla ilgili açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Şikayetçinin yaralanması olayına ilişkin ilk verilen adli raporda istenen yaralanmasının 'yüzde sabit iz ya da yüzün sürekli değişimi' niteliğinde...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Şikayetçinin yaralanması olayına ilişkin ilk verilen adli raporda istenen yaralanmasının 'yüzde sabit iz ya da yüzün sürekli değişimi' niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi için yeniden adli rapor düzenlenmesi amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve basın organlarında Demirağ'a yönelik saldırıya ilişkin soruşturma hakkında paylaşımlar yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, Demirağ'ın 10 Mayıs 2019'da kasten yaralanmasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Demirağ'ın 11 Mayıs 2019'da ifadesinin alındığı belirtilen açıklamada, şüpheliler F.Ç, E.Y, A.Y, N.İ, O.Ç. ve A.A. hakkında adli kontrol kararının verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şikayetçinin yaralanması olayına ilişkin ilk verilen adli raporda istenen yaralanmasının 'yüzde sabit iz ya da yüzün sürekli değişimi' niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi için yeniden adli rapor düzenlenmesi amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazılmıştır. Düzenlenecek olan rapordan sonra ilgilinin yeniden ifadesinin alınıp alınmaması durumu yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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