Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gergerlioğlu hakkında açıklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gergerlioğlu hakkında açıklama

21.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:25
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gergerlioğlu hakkında açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atarak, terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atarak, terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde TBMM'de gözaltına alındı. Başsavcılık konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşmiş mahkeme kararı nedeniyle milletvekilliğinin düştüğü, buna karşın Gergerlioğlu'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dışarıya çıkmayarak eylemler gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi. Milletvekilliği düşen Gergerlioğlu'nun Meclis binasını terk etmediği ve halen milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları ve canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadığı halde hukuka aykırı olarak 17 Mart'tan itibaren ayrılmadığı belirtildi. Açıklamada Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldükten sonra saat 19.25'te Meclis Genel Kurulu salonundan çıkarak basın mensuplarına demeç verdikten sonra ikinci katta bulunan HDP parti grup katına yürüyerek çıkarken beraberinde bulunan kişiler de dahil olmak üzere grup içerisinden terör örgütünü öven sloganlarının atıldığı, Meclis koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılmak suretiyle terör örgütü propagandası da yapıldığının tespit edildiği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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