Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19'u muvazzaf 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
22.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:36
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19'u muvazzaf 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA