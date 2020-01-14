Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27'si astsubay, 4'ü mahrem imam olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

14.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:35
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik...

, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27'si astsubay, 4'ü mahrem imam olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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