Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 36'sı askeri personel 1'i sivil imam olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
26.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:01
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 36'sı askeri personel 1'i sivil imam olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 22 ilde yürütülen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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