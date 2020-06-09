Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 8 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 5'inin yakalandığını bildirdi.
09.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:20
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 8 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 5'inin yakalandığını bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA