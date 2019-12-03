Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 24'ü aktif, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

03.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:41
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması...

, Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 24'ü aktif, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verildiğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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