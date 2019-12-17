Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı.

17.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:23
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki...

, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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