Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlama ile ilgili olarak başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldığı, Kamuoyuna saygı ile duyurulur" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet