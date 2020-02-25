Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 4. Olağan Kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 4. Olağan Kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ile hazırlanmış slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlattı.
25.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:29
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 4. Olağan Kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ile hazırlanmış slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, slayt gösterisini hazırladığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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