Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle 'kamu görevini usulsüz üstlenme' ve 'iş yeri...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle 'kamu görevini usulsüz üstlenme' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle 'kamu görevini usulsüz üstlenme' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından iddianame hazırladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı