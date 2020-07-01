Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik sosyal...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik sosyal...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığını, Ankara'da oturduğu tespit edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik sosyal...
01.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığını, Ankara'da oturduğu tespit edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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