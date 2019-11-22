Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle irtibatı tespit edilen tamamı ihraç ihraç edilmiş 2'si teğmen, 90'ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
22.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:04
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle irtibatı tespit edilen tamamı ihraç ihraç edilmiş 2'si teğmen, 90'ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. - ANKARA
Kaynak: İHA