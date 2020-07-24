Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17'si ihraç 4'ü...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17'si ihraç 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan 21 polis hakkında gözaltı kararı verdi.
24.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:20
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17'si ihraç 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan 21 polis hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA