Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock kullanıcısı 24 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi.
25.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock kullanıcısı 24 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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