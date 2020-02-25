Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock kullanıcısı 24 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi.

25.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock...

, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock kullanıcısı 24 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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