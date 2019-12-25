Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker,...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker, 47'si kamu görevlisi, 30'u sivil/özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
25.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:53
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker, 47'si kamu görevlisi, 30'u sivil/özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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