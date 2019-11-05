Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma Sanayii Başkanlığında, 19'u ise TÜBİTAK'ta görevli olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
05.11.2019 15:16
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma Sanayii Başkanlığında, 19'u ise TÜBİTAK'ta görevli olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA