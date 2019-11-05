Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık personeli...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık personeli 14 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi.
05.11.2019 12:07
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık personeli 14 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA