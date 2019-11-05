Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık personeli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık personeli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık personeli 14 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi.

05.11.2019 12:07
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık personeli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sağlık personeli 14 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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