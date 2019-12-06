Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30'u...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30'u...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

06.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:56
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30'u...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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