Başkentte FETÖ/PDY operasyonu: 67 gözaltı
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Başkentte FETÖ/PDY operasyonu: 67 gözaltı

Başkentte FETÖ/PDY operasyonu: 67 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 67 FETÖ/PDY örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 67 FETÖ/PDY örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Ankara merkezli 24 ilde yapılan operasyonlarda 'mahrem hizmetleri' olarak adlandırılan yapının içinde yer aldıkları tespit edilen ve daha önceden görevden uzaklaştırılmış 17 kişilik 1. sınıf Emniyet Müdürü, 2'si yüzbaşı, 5'i üsteğmen, 43'ü astsubay olmak üzere 67 şüpheli hakkın gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden, HTS analiz çalışmaları soncu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem imamlarla' çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan (3'ü A4, 14'ü A5 Kod), bu şekilde silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmış 17, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, tamamı daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş/görevden uzaklaştırılmış 2'si yüzbaşı, 5'i üsteğmen, 43'ü astsubay olmak üzere 50, toplam 67 şüphelinin, Ankara merkezli 24 ilde, 21.05.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin 46'sı kalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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