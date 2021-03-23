Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden ihraç edilen örgüt...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden ihraç edilen örgüt...

23.03.2021 09:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:14
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden ihraç edilen örgüt...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden ihraç edilen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları tespit edilen daha önce ihraç edilmiş 1'i komiser...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden ihraç edilen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları tespit edilen daha önce ihraç edilmiş 1'i komiser yardımcısı, 2'si polis memuru toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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