Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.
05.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:40
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA