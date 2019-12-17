Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar...
Haberler » 3. Sayfa » Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar... - Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

17.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:45
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar...

, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler