Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
17.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:45
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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