Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda silahlı terör örgütüne iltisak ve ilişkisi bulunduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltı kararı çıkarttı.

17.09.2019 15:01
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda silahlı terör örgütüne iltisak ve ilişkisi bulunduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltı kararı çıkarttı. 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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