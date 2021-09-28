FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına darbe: 13 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin savunma sanayii alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürüttü. Terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresi için MİT Başkanlığıyla koordineli çalışıldı.

Büfe, ankesörlü hatlardan örgüt sorumluları ile haber leştikleri tespit edilen, aralarından birinin bir başka soruşturmada ByLock kullandığı için ifade verdiği ortaya çıkan şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

3'Ü AKTİF GÖREVDE

Daha önce savunma sanayi alanında faaliyet gösteren TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışan ve ilişiği kesilen 10 şüpheli ile 3'ü aktif görevde olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DEVLET SIRRI KAPSAMINDAKİ PROJELERDE YER ALMADILAR

Şüphelilerin çoğunluğunun elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olduğu öğrenildi. Örgütün savunma sanayi kuruluşlarına sızmış mensuplarının, devlet sırrı kapsamında yürütülen projelerde görev almadıkları belirtildi.