FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına darbe: 13 gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına darbe: 13 gözaltı kararı

AA - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına darbe: 13 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına yönelik MİT destekli soruşturma kapsamında aralarında daha önce TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumlarda çalışan 3'ü aktif görevde 13 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin savunma sanayii alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürüttü. Terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresi için MİT Başkanlığıyla koordineli çalışıldı.

Büfe, ankesörlü hatlardan örgüt sorumluları ile haber leştikleri tespit edilen, aralarından birinin bir başka soruşturmada ByLock kullandığı için ifade verdiği ortaya çıkan şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

3'Ü AKTİF GÖREVDE

Daha önce savunma sanayi alanında faaliyet gösteren TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışan ve ilişiği kesilen 10 şüpheli ile 3'ü aktif görevde olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DEVLET SIRRI KAPSAMINDAKİ PROJELERDE YER ALMADILAR

Şüphelilerin çoğunluğunun elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olduğu öğrenildi. Örgütün savunma sanayi kuruluşlarına sızmış mensuplarının, devlet sırrı kapsamında yürütülen projelerde görev almadıkları belirtildi.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
Yalanlarla kandırıp evlendi! Gerçekleri öğrenen karısı boşanmak isteyince ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu

Yalanlarla kandırıp evlendi! Gerçekleri öğrenen karısı boşanmak isteyince ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Özge Özpirinçci Umut Meraş
Spor Mesut Özil Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına darbe: 13 gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 09:03:47. #1.17#