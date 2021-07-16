Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22,5 yıla kadar...
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar... - Haberler
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