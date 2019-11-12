Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11'i yakalandı.
12.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11'i yakalandı. - ANKARA
Kaynak: İHA