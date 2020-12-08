Son dakika haber! FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
08.12.2020 09:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:11
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9'u doktor, 1'i hemşire 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9'u doktor, 1'i hemşire 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı