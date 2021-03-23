Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı...

23.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:52
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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