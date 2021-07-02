Son dakika haberi: FETÖ'nün 60 "mahrem sorumlusu" şüphelisi hakkında gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: FETÖ'nün 60 "mahrem sorumlusu" şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: FETÖ'nün 60 'mahrem sorumlusu' şüphelisi hakkında gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 "mahrem sorumlusu" şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 "mahrem sorumlusu" şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen, 30'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere, 60 'mahrem sorumlusu' şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildiği öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
Mahalleli ayağa kalktı! Tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı
Mahalleli ayağa kalktı! Tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Taner Ölmez Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: FETÖ'nün 60 "mahrem sorumlusu" şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 09:53:42. #1.14#

title