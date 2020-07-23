Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
23.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:49
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - ANKARA
Kaynak: İHA