Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi hakkında... - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi hakkında...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi hakkında...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

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