Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi hakkında...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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