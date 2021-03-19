Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
19.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:10
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl