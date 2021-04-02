Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheli...
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheli için gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheli için gözaltı kararı verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl