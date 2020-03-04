Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23'ü eski emniyet personeli 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
04.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:39
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23'ü eski emniyet personeli 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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