Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi eylemlerinde "sokağa çıkın" çağrısından dolayı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi eylemlerinde "sokağa çıkın" çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi eylemlerinde "sokağa çıkın" çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı