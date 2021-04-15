Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi eylemlerinde "sokağa çıkın" çağrısından dolayı...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi eylemlerinde "sokağa çıkın" çağrısından dolayı...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi eylemlerinde 'sokağa çıkın' çağrısından dolayı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi eylemlerinde "sokağa çıkın" çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi eylemlerinde "sokağa çıkın" çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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