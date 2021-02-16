Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Wilders hakkında soruşturma başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Wilders hakkında soruşturma başlattı

16.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:56
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Wilders hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'in 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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