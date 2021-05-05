Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayet üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayet üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın dilekçesinde, Erdoğdu'nun sosyal medya paylaşımlarının, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak