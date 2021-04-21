Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Altay hakkında soruşturma başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Altay hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Altay hakkında soruşturma başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında kendisine yönelik söylediği sözler nedeniyle CHP'li Altay hakkında 'tehdit' suçundan suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sunulan dilekçeyi inceleyerek Altay hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "27. Dönem Milletvekili Engin Altay'ın 20.04.2021 tarihinde katılmış olduğu televizyon programında sarf etmiş olduğu 'Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. ve onlar o kadar ileri gitmişti ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı, ki umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e' şeklindeki beyanları yönünden müşteki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu 21.04.2021 havale tarihli dilekçesi Parlamenterler Büromuzun 2021/88447 sırasına kaydedilerek soruşturmaya başlanmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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