Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
26.02.2021 09:24 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:28
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl