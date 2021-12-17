Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma...
AA / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlattı.
AA / Serdar Açıl - Son Dakika Haberleri
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