Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında, 103 kişi hakkında "Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma"...
AA / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında, 103 kişi hakkında "Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan iddianame düzenledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında, 103 kişi hakkında "Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan iddianame düzenledi.
AA / Serdar Açıl - Son Dakika Haberleri
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