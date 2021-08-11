Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Altındağ ilçesinde 10/08/2021 tarihinde bir parkta iki grup arasında yaşanan kavgada silahlı saldırı sonucunda bir...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Altındağ ilçesinde 10/08/2021 tarihinde bir parkta iki grup arasında yaşanan kavgada silahlı saldırı sonucunda bir...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Altındağ ilçesinde 10/08/2021 tarihinde bir parkta iki grup arasında yaşanan kavgada silahlı saldırı sonucunda bir...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Altındağ ilçesinde 10/08/2021 tarihinde bir parkta iki grup arasında yaşanan kavgada silahlı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Altındağ ilçesinde 10/08/2021 tarihinde bir parkta iki grup arasında yaşanan kavgada silahlı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Y.A.A. ve A.M.A., savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır. Ayrıca haber ve sosyal medya sitelerinde halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili de TCK 213. maddesi gereğince ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. Olay bütün yönleriyle araştırılmakta olup her iki soruşturma da titizlikle sürdürülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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