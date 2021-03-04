Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı

04.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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