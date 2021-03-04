Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı
04.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl