Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ'nün usulsüzlük...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
12.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:41
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA